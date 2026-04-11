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【4月11日 AFP】宇宙飛行士4人を乗せて月を周回した米航空宇宙局（NASA）の宇宙船オリオンが10日午後、予定通り米西部カリフォルニア州沖に着水し地球に帰還し、半世紀以上ぶりとなる有人月周回ミッションを成功裏に終えた。

ミッションコマンダーのリード・ワイズマン飛行士は、自身とクリスティーナ・コック飛行士、ビクター・グローバー飛行士、ジェレミー・ハンセン飛行士の4人の乗組員について、容体は「安定」しており、「問題なし」だと報告した。

緊迫した大気圏再突入中に短時間ながらも緊張を強いられる通信途絶が発生したが、ワイズマン氏の声で無事が明らかになると、安堵（あんど）の声が上がった。

4人はNASAと米軍の支援を受けてカプセルから脱出した後、サンディエゴ近郊の太平洋岸沖にある回収船に移送される。

宇宙飛行士たちが地球に帰還する際、宇宙船の最高速度は音速の30倍を超え、太陽表面の約半分の高温にさらされた。これは、以前の試験ミッションで問題が生じた耐熱シールドの重要なテストだった。しかし、再突入は無事に成功した。(c)AFP