【4月10日 CGTN Japanese】中国南部・深セン市の大梅沙沖の海域で最近、かわいらしい「ピンクの精霊」が浮かんでいる様子が確認されました。その姿はまるで透明な風船のようで、多くの海水浴客を魅了しています。深セン市海洋発展促進センターが先日、監視チームを派遣して専門的な調査を行ったところ、これらの「ピンクの精霊」は有毒な「ユウレイクラゲ」であると判明しました。

ユウレイクラゲは刺胞動物門に属し、その触手、口腕、さらには傘の頂部に至るまで何億もの刺細胞（しさいぼう）が密集しています。ひとたび皮膚に触れると、刺胞が百万分の1秒で刺糸（しし）を射出し、毒を注入します。その毒は皮膚の激しい痛み、紅斑、かゆみ、ただれを引き起こすだけでなく、筋肉のけいれん、胸苦しさ、呼吸困難を引き起こすこともあります。2004年には中国東部の遼東湾でクラゲが大量発生し、甚大な漁業被害がもたらされました。

クラゲの発生には一定の季節性があります。深センの近海では毎年3月から5月が、クラゲが比較的多く発生する時期とされています。海水温度の上昇、プランクトンの増加に加え、沿岸流や風成海流などの水力学（すいりきがく）的条件が重なることで、クラゲが沿岸や浅瀬に局所的に集まりやすくなります。この現象はクラゲ個体群のライフサイクルの特性を反映しているだけでなく、沿岸海洋生態系の段階的な変化がもたらす総合的な影響の両方を反映しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

