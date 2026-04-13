【4月13日 CNS】スポーツ大会の背後には、常に無視できない規模の経済効果がある。かつて大会運営は、専門性の高い狭い発想にとらわれがちで、競技レベルさえ高ければ観客は自然に集まると考えられていた。だが今、スポーツ大会の役割は変わりつつある。その一例が、先ごろ閉幕した2026年のFIA-F1世界選手権中国グランプリだ。大会後の集計によると、3日間の来場者数は延べ23万人を超え、チケット収入は前年より30%以上増えた。このうち海外からの観客は約16%、香港・マカオ・台湾からの観客は約4%、中国の他省・市からの観客は約64%を占めた。公式記念品ショップの1日当たりの売上高は200万元（約4619万1000円）を超えた。

F1はもはや単なる競技の場ではなく、チケット販売、ホテル宿泊、飲食、交通などを一体化した総合的な消費の場となっており、都市経済を押し上げる力もますます大きくなっている。

中国国務院弁公庁が公表した「スポーツ消費の潜在力を引き出し、スポーツ産業の質の高い発展をさらに推進することに関する意見」では、2030年までに中国のスポーツ産業の発展水準を大幅に引き上げ、市場規模を7兆元（約161兆6685億円）超にすると明記している。

では、大会経済はどうすれば短期的な集客の盛り上がりを、持続的な成長につなげられるのか。F1に代表される大会経済は、いま「注目を集める経済」から「生態系を生み出す経済」へと大きく変わりつつある。「2025年上海市スポーツ大会影響力評価報告」によると、2025年はF1中国グランプリ1大会だけで、直接的な経済効果が24億7000万元（約570億4588万円）、間接的な経済効果が69億1000万元（約1595億8990万円）に達した。

ここに、大会経済と「大会期間中だけの消費」の違いがある。価値はサーキットの上だけにあるのではなく、サーキットの外側に広がる長期的な波及効果にこそある。大会経済をさらに伸ばすための第一の鍵は、運営発想の転換にある。

専門競技中心の大会から体験型の場へと変わるということは、単に観戦チケットを売るのではなく、没入感のある体験全体を提供することを意味する。それは、試合をきっかけに旅に出るという新しい消費の形を具体的に示すものでもある。

上海市は、中国へのインバウンド観光の最初の目的地づくりを進める中で、文化・観光分野でも素早く対応し、「1+6+X」の全域連動モデルを打ち出した。嘉定のメイン会場に加え、浦東、黄浦、静安、徐匯など6つの主要エリアを結びつけ、さらにテーマ展示、特別クルーズ、商業施設との連動などを組み合わせた。F1の観戦チケット1枚で、ディズニー（Disney）のセット券や文化・博物館施設の共通券、商業施設での優待なども利用できるようにした。

大会経済をさらに広げる第二の鍵は、限られた層の壁を打ち破ることにある。熱心なモータースポーツファンから幅広いスポーツファンへと観客層を広げるには、受け手の構造そのものを変える必要がある。F1中国GPは、モータースポーツは「男性向け」という先入観を崩しつつあり、女性観客も年々増えている。

2017年にリバティ・メディアがF1を買収して以降、注目点は無機質なマシンから、人間味のあるドライバーへと移った。スター選手の育成、ドキュメンタリー制作、映画化、SNS規制の緩和などを通じて、ストイックなレースは起伏に富んだリアリティー作品のように打ち出されるようになった。映画『F1/エフワン（英題：F1）』は中国本土で公開から41日で4億元（約92億3820万円）の興行収入を記録した。

公式データによると、2025年時点でF1の世界のファン数は8億2000万人を超え、女性ファンの割合は42%に達した。このうち中国のファンは2億人を超えており、若い世代が観戦の中心になりつつある。

上海体育大学（Shanghai University of Sport）経済管理学院の胡佳澍（Hu Jiashu）教授は三里河中国経済観察の取材に対し、F1中国グランプリの成功は、中国のスポーツ大会経済が規模拡大型から価値深掘り型へと移りつつあることを示していると述べた。世界トップクラスの大会が地域文化を本当に活性化し、地元の感情に結びつき、都市空間に溶け込んだ時、その爆発的な成長は必然だという。

結局のところ、スポーツ大会の経済効果は、大会開催の3日間のチケット収入だけで測るべきではない。都市に成熟した消費の場を残せるか、継続的に接点を持てる熱量の高い利用者層を獲得できるか、持続的に運営できるIP資産を築けるかが重要だ。

F1中国GPは、ある見方の正しさを示しつつある。大会が専門的な競技の場から日常の場へと広がり、競技の記号から文化の記号へと変わる時、その経済的価値は一度きりで終わるものではなく、都市ブランド、利用者の感情、産業の連携が重なり合うことで、継続的に積み上がっていく。(c)CNS-三里河中国経済観察/JCM/AFPBB News

