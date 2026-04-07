【4月7日 CNS】「私たちは責任を担い、省全体が一体となって、カーボンピークアウトとカーボンニュートラルを軸に経済の質の高い発展を進めていかなければならない」。河北省（Hebei）発展改革委員会の党組書記兼主任を務める楊永君（Yang Yongjun）氏はこのほど、三里河中国経済観察のインタビューでこう強調した。

これは産業構造を大きく組み替える取り組みでもある。2025年末に開かれた中央経済工作会議では、「カーボンピークアウトとカーボンニュートラルを軸に、経済・社会全体のグリーン転換を進める」ことが、2026年の重点任務8項目の一つに盛り込まれた。河北にとって、グリーン転換は果たすべき責任であると同時に、新たな発展のチャンスでもある。

現在、河北は排出抑制の強化、科学技術イノベーションの推進、供給構造の最適化という3つの面から、体系的にグリーン転換を進めている。全国有数の重工業地域である河北は、伝統産業の規模が大きく、エネルギー消費量も多く、炭素排出の比重も高い。楊氏は、河北はまず排出源対策を強化して炭素排出を抑え、伝統産業の高度化を進める必要があるとみている。

そのため河北は、一方で総量規制を徹底し、生産能力の置き換え政策を厳格に運用して、高エネルギー消費・高排出型プロジェクトの無秩序な新設を断固として抑え、鉄鋼やコークスなどの業界で生産能力の規模を適切に管理している。他方で、既存産業の高度化にも力を入れ、重点業種で品質向上、コスト削減、脱炭素化を進めるとともに、生産能力の調整、設備更新、工程改善などを通じて、伝統産業のグリーン化、低炭素化、循環型発展を加速させている。

楊氏は「国家レベルと省レベルのゼロカーボン工業団地を整備するとともに、製品のカーボンフットプリント算定に関する地方標準の整備も加速している。製品のカーボンラベル認証の試行で得られた経験も十分に生かしていく」と語った。

同時に、伝統産業の競争力を高め、新たな成長分野を育てることも重要課題となっている。鉄鋼業では主力製品の強化を進め、単なる原料供給から高付加価値素材の供給へとシフトしている。化学産業では産業チェーンを延ばし、化学新素材やファインケミカルの比率を高めることで、曹妃甸や渤海新区など重点産業拠点の発展を加速させている。この5年間で、河北省の域内総生産は1兆元（約22兆9994億円）規模の段階的な成長を実現した。その過程で、高級装備製造と先進鉄鋼という2つの1兆元規模の産業が育ち、特色ある産業集積も数多く形成された。また、エネルギー多消費型6業種が一定規模以上の工業に占める割合は、54.9%から50.5%へと低下した。

科学技術イノベーションによる脱炭素化は、河北が重点的に進めるもう一つの柱だ。楊氏は、河北が産業の技術革新力の強化、産業クラスターの融合的発展、応用シーンの開放と育成などを通じて、戦略的新興産業の成長を加速させていると指摘した。

たとえば、「人工知能プラス」行動計画を継続的に拡充し、各分野に特化した大規模モデルの開発を加速している。また、「護苗」行動を通じて革新的新薬の研究開発と市場投入を急いでいる。さらに、宇宙・空間情報、次世代エネルギー、バイオものづくりなどの未来産業でも、集積化に向けた動きが加速している。応用面では、河北は重点産業分野で実証・活用の場を広げ、宇宙・空間情報分野のイノベーション技術コンテストを開催するとともに、100件に及ぶ北斗関連の革新的応用プロジェクトを進め、北斗技術の各分野への深い融合と活用を後押ししている。

こうした転換の流れは、いくつかの指標にも表れている。河北の算力指数は2年連続で全国1位となり、新エネルギー車の生産台数は2020年比で5.1倍に増加した。ロボット関連企業の営業収入も3年連続で40%以上の伸びを維持している。供給面でも、河北はエネルギー強省づくりを加速している。楊氏は「風力発電と太陽光発電を中心に、多様なエネルギーの融合とシステム連携を進め、新エネルギーの高品質な発展体制を構築している。新エネルギーの供給能力と利用効率も着実に高まっている」と述べた。

現在、河北は風力発電と太陽光発電の多様な開発・活用を進めており、洋上風力・太陽光発電や『千郷万村・風力活用行動』などのプロジェクトでも新たな進展がみられる2025年末時点で、河北の再生可能エネルギー発電設備容量は1億5000万キロワットを突破し、総発電設備容量に占める割合は73.4%まで上昇した。

新エネルギーの利用拡大に向けては、グリーン電力の直接供給、電源・送電網・需要・蓄電を一体化した仕組み、データセンターと電力の連携といった応用の実装を急いでいる。同時に、地熱、太陽熱、バイオマスなどの資源の新たな活用も進め、融合型の発展モデルを育てている。計画では、第15次5か年計画の末までに、河北の風力・太陽光発電設備容量は2億キロワットを突破し、非化石エネルギーによる発電量の割合は50%以上、非化石エネルギー消費の割合は20%を超える見通しだ。

重工業の色合いが濃いこの地で、いまグリーン発展が新たな未来を形づくろうとしている。(c)CNS-三里河中国経済観察/JCM/AFPBB News

