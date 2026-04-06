【4月6日 CNS】世界初となるスマート介護・健康増進ロボット型高齢者ケア拠点は3月12日、北京市亦庄の栄華街道で正式に運営を開始した。拠点内では40種類以上のロボットがそれぞれの役割を担い、地域の高齢者に食事、レジャー、健康管理など幅広いサービスを提供している。多様なスマートサービスを一体化したこの総合型高齢者ケア拠点は、北京の地域介護の「モデルケース」を目指すものであり、近年の中国の高齢者ケア産業の発展を映し出す縮図でもある。人口高齢化の波が押し寄せるなか、人工知能やビッグデータなどの先端技術が従来の介護の限界を打ち破り、中国の高齢者ケア産業に新たな解決策をもたらしつつある。

近年、中国は世界でも高齢化の進行が速い国の一つとなっている。2025年末時点で、60歳以上の人口は約3億2300万人と総人口の23%を占め、このうち65歳以上は約2億2400万人に上る。高齢者人口は今後も増え続ける見通しで、2035年ごろには4億人を超えると予測されている。一方で、拡大する高齢者層とは対照的に、介護人材は深刻に不足している。従来の「人手依存型」の介護モデルは限界に直面しており、膨大な高齢者に対して、より質が高く、効率的で便利な介護サービスをどう提供するかが、中国の喫緊の課題となっている。

近年、中国ではインターネット、ビッグデータ、人工知能（AI）、ヒューマノイドロボットなどの分野が急速に発展しており、高齢者ケア産業の高度化を力強く支えている。スマート高齢者ケアはすでに地域や家庭にも広がり始めている。

質の高い介護サービスは、高齢者ケア産業において最も重要な要素の一つだ。在宅介護の場面では、スマート技術の導入によって「高齢者をしっかり見守る」体制がより確かなものになっている。北京市西城区の新街口街道では、地域で在宅生活を送る高齢者に対し、スマート電子血圧計、緊急通報機、スマートウォッチなどを一括配布している。高齢者の健康データはリアルタイムでシステムに送られ、異常な数値が確認されると、すぐに医療スタッフへ通知が届き、対応に入る仕組みだ。これにより、心血管や脳血管の急性疾患のリスク低減につながっている。蓄積されたデータは、医療スタッフが高齢者の健康状態を正確に把握し、それぞれに合った支援を行ううえでも役立っている。無錫市の藕塘護理院では、各高齢者のベッドにスマート監視装置を設置し、ミリ波レーダーと組み合わせることで、離床や転倒といった突発的な状況を正確に把握し、介護プラットフォームへ迅速に情報を送っている。これにより、医療・介護スタッフがすぐに現場へ駆けつけられるようになっている。

このほか、2025年上海国際高齢者ケア・福祉機器・リハビリ医療博覧会（AID）では、スマート車いすや入浴支援ロボットなど、多くのスマート高齢者ケア機器が一堂に展示され、高齢者の介護をより便利で効率的、そしてきめ細かなものにしていた。

スマート技術は、従来の健康管理やリハビリの限界も打ち破りつつある。江蘇省（Jiangsu）無錫市（Wuxi）梁渓区の幸福リハビリ病院では、69歳の周小毛（Zhou Xiaomao）さんが「筋肉の外骨格」と呼ばれる機器を使ってリハビリ訓練を受けている。周さんは以前、事故によるけがで右脚が不自由になり、車いすでの移動に頼っていたが、1か月余りの訓練を経て、今ではスムーズに歩けるようになった。周さんは、けがをした足はもともと持ち上がらなかったが、この「筋肉の外骨格」を装着すると、上へ持ち上げてくれる力が働き、少しずつ歩けるようになると話す。この機器の開発に携わった張恒氏によると、この「筋肉の外骨格」は人工知能アルゴリズムを基盤としており、利用者の動こうとする意図を正確に感知し、高齢者の歩き方の特徴や筋力の弱い部分を見極めることができる。リハビリ担当者はタブレット端末で補助の強さを調整でき、リアルタイムのデータを基に一人ひとりに合わせた訓練プランを作成し、歩行機能の回復を支援している。

北京市亦庄の栄華街道にある高齢者ケア拠点では、リハビリと理学療法のエリアに多様なスマート機器が集められている。マッサージロボットは複数の部位に対応し、快適なマッサージを提供する。お灸ロボットはツボを自動で特定して施術し、温度も管理してやけどを防ぐ。健康チェック機器では複数の指標をすばやく測定でき、高齢者のリハビリのニーズを幅広く満たしている。

在宅介護から介護施設での健康管理まで、また単体のスマート機器から総合型の高齢者ケア拠点まで、人工知能やビッグデータなどの技術は、中国の高齢者ケアサービスの提供のあり方を着実に変えつつある。スマート技術は介護人材不足の圧力を和らげるだけでなく、介護サービスをより的確で効率的なものにしている。今後、技術の成熟と普及が進めば、スマート高齢者ケアは中国の日常生活にさらに深く入り込み、より多くの高齢者に信頼できる質の高い保障をもたらすことになりそうだ。(c)CNS/JCM/AFPBB News

