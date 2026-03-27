【3月27日 CGTN Japanese】中国自然資源部がこのほど明らかにしたところによると、中国は四川省で資源埋蔵量世界第2位の軽レアアース鉱山を発見したとのことです。



説明によると、同鉱区のレアアース鉱物資源埋蔵量の確認探査プロジェクトでは、新たに966万5600トンのレアアース酸化物が発見され、埋蔵量は300%以上増加しました。これは、世界で稼働中のレアアース鉱山の中で、資源埋蔵量が世界第2位の規模となります。レアアース類酸化物は磁性材料、蛍光材料などの分野で広く応用されており、現代工業、ハイエンド製造に不可欠な元素です。



鉱区では、レアアース類酸化物のほか、新たに付随資源のフローライト（蛍石）2713万5000トン、バライト（重晶石）3722万8000トンも発見され、いずれも超大型規模に達しています。専門家によると、フローライトとバライトは、いずれもレアアース鉱の伴生鉱物だとのことです。フローライトは「フッ素石」とも呼ばれ、主成分はフッ化カルシウムであり、再生不可能な資源として工業用フッ素元素の源であり、新興産業や未来産業にとって極めて重要です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

