【3月25日 AFP】ドイツの極右政党「ドイツのための選択肢（AfD）」の青年部「ジェネレーション・ジャーマニー（GD）」幹部が24日、ナチス・ドイツのスローガンを使用した問題をめぐり辞任した。青年部が再設立されてからわずか数か月後のことだった。

GDの理事を務めるケビン・ドロー氏（27）は、ナチスのヒトラーユーゲント（ヒトラー青少年団）が用いたスローガン「若者は若者によって導かれなければならない」を使用したことで物議を醸していた。

ドイツメディアによると、AfD指導部は、ドロー氏が「国家社会主義に近い」言葉遣いをしたとして調査を開始していた。

AfDの広報はドロー氏について、「党内のすべての役職を辞任した。今後2年間は党の役職に就くことができない」と述べた。

これには、北部シュレスウィヒ・ホルシュタイン州支部の役員職も含まれる。

だが、広報によると、AfD指導部はドロー氏に対する除名処分は断念したという。

GDは、前身組織である「ヤングオルタナティブ（ドイツのための若い選択肢、JA）」が情報機関によって過激派組織に指定されたことを受け、昨年11月に設立された。

AfDの支持率は現在、全国で約24％で、フリードリヒ・メルツ首相率いる中道右派のキリスト教民主・社会同盟（CDU/CSU）にわずかに及ばない。(c)AFP