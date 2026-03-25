【3月25日 CGTN Japanese】中国ではここ数年、ブルーベリーの価格がますます手頃になってきました。かつてはグラム単位で販売され、1パック125グラム入りで数十元（約500～2000円）もする高級果物でしたが、今では価格が大幅に値下がりしています。

最近はグラム単位の販売から500グラム単位で購入できるようになり、ブルーベリー価格は徐々に下がっています。5年前には、果実の直径が18ミリサイズのブルーベリー125グラムの1パックがスーパーで50元（約1150円）以上、500グラム当たり約200元（約4600円）もしましたが、今では同じサイズのブルーベリーは500グラム当たり40～60元（約920～1380円）となりました。

中国産ブルーベリーの生産量が近年拡大したことに伴い、その価格も次第に下がっています。スーパーの果物バイヤーによると、中国南部の広州では、地元産の品種が農場から店頭まで最短12時間で届けられ、鮮度が非常に良いとのことです。今年のブルーベリー販売量は前年比50%以上増加し、広州産ブルーベリーは農場から広東・香港・マカオのグレイターベイエリア（大湾区）まで24時間以内に直送できます。

広州産ブルーベリーの生産拡大に伴い、消費者はより新鮮で安価なブルーベリーを楽しめるだけでなく、地元農家の雇用創出や増収にもつながっています。広州のブルーベリー栽培面積は469ヘクタールを超え、中国の華南地域で最大のブルーベリー産地となり、年間生産量は約5000トンに達しています。

一方、栽培研究チームは新品種の開発を進めており、異なる標高や季節に対応するブルーベリーの栽培に取り組み、供給問題を解決してより多くの消費者に「ブルーベリーの自由」を楽しんでもらう環境作りに力を尽くしています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

