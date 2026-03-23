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【3月23日 AFP】地球に蓄積された熱量が2025年に過去最高水準に達し、その温暖化の影響は数千年にわたって続く恐れがある。国連が23日、警告した。

WMO（世界気象機関）は年次報告書「世界気候の現状」を公表し、観測史上最も暑かった11年間はすべて2015年から2025年の間に集中していると発指摘。WMOによると、昨年は観測史上2番目か3番目に暑い年となり、1850年から1900年の平均気温を約1.43度上回った。

国連（UN）のアントニオ・グテレス事務総長は「世界の気候は非常事態にある。地球は限界を超えつつあり、あらゆる主要な気候指標が赤信号を点滅させている」と述べ、「人類は観測史上最も暑い11年間を耐え抜いたばかりだ。歴史が11回も繰り返されるのは、もはや偶然ではない。行動を求める声だ」と訴えた。

報告書には、地球システムに出入りする熱量の割合を示す「地球のエネルギー不均衡」が初めて盛り込まれた。ジュネーブに本部を置くWMOは、気候が安定していれば、太陽から入る熱量と宇宙へ放出される熱量はほぼ同等になる。

しかし、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素といった温室効果ガスの濃度が「少なくとも過去80万年間で最高レベル」に達したことで、この均衡が崩れた。地球のエネルギー不均衡は1960年の観測開始以来、特に過去20年間で拡大しており、2025年に新たな最高値を記録した。

セステ・サウロWMO事務局長は、科学の進歩によりエネルギー不均衡とそれが気候に及ぼす影響への理解が深まったとした上で、「人間の活動が自然の均衡をますます乱しており、われわれはその結果とともに数百、数千年にわたって生きていくことになる」と語った。

過剰な熱量の91%以上は海洋に蓄えられており、海洋熱容量は2025年に過去最高を更新した。温暖化のペースは、1960年から2005年の期間に比べ、2005～25年の期間では2倍以上に加速している。

海洋の温暖化は、海洋生態系の劣化や生物多様性の喪失、海洋による炭素吸収能力の低下など、広範な影響を及ぼす。また、熱帯・亜熱帯の嵐を増幅させ、極地の海氷減少を悪化させる。

南極とグリーンランドの氷床はいずれも大きく質量を失い、2025年の北極海氷の年平均面積は、衛星観測史上、最小または2番目に小さい数値を記録した。昨年の世界平均海面水位は、衛星による高度測定が始まった1993年比で約11センチ上昇した。海洋温暖化と海面水位の上昇は、今後数世紀にわたって続くと予測されている。

WMOのジョン・ケネディ氏は、世界の気候は依然として「ラニーニャ現象」の影響下にあると指摘。2026年中盤までには中立状態となり、年内には温暖化をもたらす「エルニーニョ現象」が発生する可能性があるとし、その場合には「2027年に再び気温が上昇する可能性がある」と記者会見で述べた。

中東での戦闘が続き燃料価格が高騰する中、グテレス事務総長は警鐘を鳴らす。

「戦争の時代において、気候のストレスはもう一つの真実を露呈させている。化石燃料への依存が、気候と世界の安全保障の両方を不安定にしているということだ」とし、「この報告書には『気候の混乱が加速している。遅れは致命的だ』との警告ラベルを貼るべきだ」と述べた。(c)AFP/Alexandre GROSBOIS