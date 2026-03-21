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【3月21日 AFP】中国の王毅外相は20日、フランスのエマニュエル・ボンヌ大統領府首席外交補佐官に対し、両国は中東危機の解決に向けて協力すべきだと述べた。

中国は先月末から米イスラエルの攻撃を受けているイランのパートナー国だが、イランによる米軍基地のある湾岸諸国への報復攻撃も批判し、停戦を呼び掛けている。

中国外務省の発表によると、王氏はボンヌ氏との電話会談で、中東情勢は「悪化の一途をたどっている」とし、「正義にもとる戦争は続けさせてはならない」「この危機を抜け出す正しい道は対話と交渉だ」と主張。

さらに、「現在の危機的な状況において、中国とフランスは国連安全保障理事会の常任理事国として、戦略的な意思疎通と連携を強化し、世界が『弱肉強食（ジャングルのおきて）』に逆戻りするのを阻止しなければならない」「中国とフランスはそのために協力すべきだ」と付け加えた。

米イスラエルによる対イラン攻撃をきっかけとした中東紛争は、世界のエネルギー安全保障だけでなく、中国への石油供給をも脅かしている。

北京は中東和平の仲介役を担おうと、翟軍中東問題特使を現地に派遣し、サウジアラビア、エジプト、アラブ連盟の首脳と会談させ、緊張緩和を訴えた。

王氏は最近、この紛争は「決して起こるべきではなかった」と述べ、戦闘終結を呼び掛けた。(c)AFP