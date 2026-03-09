【3月9日 CGTN Japanese】中国の藍箭航天空間科技（LandSpace Technology）が開発した220トン級液体酸素・メタン全流量二段燃焼サイクルロケットエンジン「藍焱」がこのほど、エンジン全体のシステムを用いた長時間性能検証を完了しました。

「藍焱」エンジンは、国際的に先進的な全流量二段燃焼サイクル方式を採用し、高度に統合された設計と高燃焼室圧設計の全体的な技術プランにより開発されています。関係者によると、このエンジンは燃料利用効率が高く、推力重量比が大きく、寿命が長いなどの利点がある一方、設計、試験、製造の難易度が高く、現時点では国外のロケット1機種のみが実機搭載を実現しています。

「藍焱」ロケットエンジンは2025年5月、初の全システムの性能検証を実施し、これまでに全システムの点火性能検証を累計100回以上完了しました。研究開発チームは迅速な反復改良により、製品の成熟度をさらに高め、将来に向け信頼性の高い再使用可能なエンジン製品の開発基盤を築いています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

