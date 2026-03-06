この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【3月6日 AFP】サッカーの世界的選手リオネル・メッシら、米メジャーリーグサッカー（MLS）のインテル・マイアミに所属する選手が5日、米首都ワシントンのホワイトハウスを訪問し、ドナルド・トランプ大統領から歓迎を受けた。

トランプ氏は、昨年のMLSカップを制して王者に輝いたマイアミの活躍をたたえると、ブラジルの伝説的選手であるペレ氏が1970年代にニューヨーク・コスモスでプレーし、それが米国サッカー界に与えた衝撃の影響について回想した。

トランプ氏は「こんなことを言うべきではないんだが、私はペレのプレーを見たことがあるんだ」「分からないが、君（メッシ）のほうがペレより上かもしれない。ペレは本当にすごかった」と述べた。

マイアミの選手たちからは、米国の第47代大統領であることを示した背番号「47」が入ったクラブのピンクのユニホームなどがトランプ氏に贈られた。

トランプ氏は、元ウルグアイ代表のルイス・スアレスやアルゼンチン代表のロドリゴ・デ・パウルらへも称賛を送ると、「米国の大統領として、誰もこれまで言う機会がなかった言葉を言えるのは大きな名誉だ。ようこそホワイトハウスへ、リオネル」と話し、ジョー・バイデン前大統領へのさりげない皮肉も口にした。

これは昨年1月、バイデン氏が文民最高の栄誉「大統領自由勲章」をメッシに授与したものの、メッシが式典に出席しなかったことを暗に示したものだった。(c)AFP