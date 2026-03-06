【3月6日 AFP】ウクライナのアンドリー・シビハ外相は6日、ハンガリーがウクライナ人銀行員7人を「人質」に取ったと非難した。

ハンガリーは、ロシアのウクライナ侵攻後も、ロシアと緊密な関係を維持している数少ない欧州諸国の一つ。

シビハ氏はX（旧ツイッター）、「本日ブダペストで、ハンガリー当局がウクライナ国民7人を人質に取った」と述べた。

「この7人はウクライナ国立貯蓄銀行（オシャドバンク）の職員で、オーストリアとウクライナの間を行き来する銀行車両2台を運転し、国営銀行間の通常業務の一環として現金を輸送していた」と付け加えた。

オシャドバンクは6日未明の声明で、職員が5日に車両2台で現金4000万ドル（約63億円）と金（ゴールド）9キロを輸送していたと発表した。

「衛星利用測位システム（GPS）信号データによると、違法に押収されたオシャドバンクの車両は現在、ブダペスト中心部、ハンガリーの法執行機関の施設の一つの近くに位置している」と述べた。

AFPはハンガリー政府にコメントを求めたが、回答は得られなかった。(c)AFP