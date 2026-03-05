【3月5日 CGTN Japanese】国連安全保障理事会は3月2日、ニューヨークの国連本部で「紛争下の児童、科学技術、教育問題」に関する公開会合を開催しました。国連常駐の傅聡中国大使は、「世界中で目下衝突が頻発し、児童に対する侵害事件が年々増加している。中国は児童を攻撃の標的とするあらゆる行為も強く非難する」と述べました。

国連のディカルロ政治・平和構築担当事務次長はブリーフィングで、「世界の児童の5人に1人が紛争地域に住んでいるか、紛争から逃れており、総数は4億7300万人に達している。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃では、イラン南部の小学校が爆撃され、死者は165人に上ったと報じられている」と指摘しました。

中国の傅大使は発言の中で、「児童保護の強化は最優先の任務であり、中国は児童を攻撃対象とするあらゆる行為を強く非難する。紛争当事者が国際人道法の義務を履行し、児童を戦火から保護し、人類として最低限の良識の一線を守るよう促す。学校への攻撃は、国連が認定した6大児童侵害行為の一つであり、これに対して厳しく非難し、断固として拒絶すべきだ」と強調しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

