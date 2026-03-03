【3月3日 CGTN Japanese】中国国家統計局は2月28日、「2025年国民経済と社会発展統計公報」を発表しました。速報値によると、2025年の中国の国内総生産(GDP)は140兆1879億元（約3189兆7093億円）で、前年比5.0%増加しました。経済規模は初めて140兆元の大台を突破しました。



そのうち、第一次産業の付加価値は9兆3347億元（約212兆3933億円）で、前年比3.9%増加しました。第二次産業の付加価値は4.5%増の49兆9653億元（約1136兆8655億円）、第三次産業の付加価値は5.4%増の80兆8879億元（約1840兆4504億円）でした。第一次産業の付加価値が国内総生産に占める割合は6.7%、第二次産業の付加価値の割合は35.6%、第三次産業は57.7%でした。



最終消費支出が2.6ポイント、総資本形成額が同じく0.8ポイント、財貨とサービスの純輸出が1.6ポイント、それぞれGDPの成長率を押し上げました。



四半期別に見ると、第1四半期の国内総生産は前年同期比5.4%増、第2四半期は同5.2%増、第3四半期は同4.8%増、第4四半期は同4.5%増でした。年間の1人当たり国内総生産は9万9665元（約226万8000円）で、前年比5.1%増加しました。



国民総所得は139兆3700億元（約3171兆995億円）で、前年比5.1%増加しました。就業者1人当たり労働生産性は18万4413元（約419万6000円）で、前年より6.1%上昇しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

