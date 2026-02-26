この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月26日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は25日、俳優のロバート・デ・ニーロさんを「病的で精神を病んでいる」と非難した。デ・ニーロさんがトランプ政権への「抵抗」を人々に呼び掛けたことへの反論だ。

映画『タクシードライバー』などで知られるデ・ニーロさんは、これまでもトランプ氏を公然と批判しており、昨年のカンヌ国際映画祭の式典では「俗物」と切り捨てていた。

デ・ニーロさんは23日配信のポッドキャスト番組で「われわれは団結して彼らを追い出し、正常な状態に戻さなければならない」「トランプは国を破壊している。病的だ」と批判。「抵抗し続けなければならない。それだけが唯一の方法だ」と訴えた。

これに対しトランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」で、「デ・ニーロも病的で精神を病んだ人物だ。IQ（知能指数）が極めて低く、自分が何をしているかも分かっていない」と投稿。「彼の言動の一部は極めて犯罪的だ」と反発した。

トランプ氏の投稿では、民主党のイルハン・オマル、ラシダ・タリーブ両下院議員についても批判的に言及されていた。(c)AFP