【2月26日 AFP】キューバ内務省は25日、高速艇で領海への侵入を試みた武装集団を阻止したと発表した。沿岸警備隊と米フロリダ州登録の高速艇との間で銃撃戦となり、高速艇の乗組員4人が死亡、6人が負傷した。

同省によると、拘束された乗組員は「テロ目的の潜入を企てていた」と供述しているという。

また、船内からはアサルトライフルや拳銃、火炎瓶などの軍用品が見つかった。乗船していた10人は全員、米国在住のキューバ人だったという。

米国のマルコ・ルビオ国務長官は、銃撃戦について米政府独自に事実関係を調査中だとした上で、「適切に対応する」とコメントした。

キューバ内務省の説明によると、沿岸警備隊がキューバ北部カヨ・ファルコネス島沖約1カイリ（約1.8キロ）の地点で「不審な」米国船を発見し、接近したところ発砲を受け、警備艇の指揮官が負傷した。これに応戦して銃撃戦となり、高速艇側の4人が死亡、6人が負傷したという。

同省は乗船していた7人の氏名を公表。10人の大半にキューバ国内での犯罪歴があるとした。また、この作戦に参加するため米国から派遣された男1人をキューバ国内で逮捕し、男が容疑を認めていると付け加えた。(c)AFP