【2月26日 AFP】米司法省は25日、国務省から必要な許可を得ずに中国軍のパイロットを訓練した疑いで米空軍の元戦闘機パイロットを逮捕したと発表した。

司法省の声明によると、ジェラルド・ブラウン容疑者（65）は、2023年12月から中国に滞在していた。最近米国に帰国し、インディアナ州で「外国人らと共謀し、米国務省から必要な許可を得ずに中国空軍のパイロットに戦闘機の訓練を提供した」容疑で逮捕された。

ブラウン容疑者は米空軍で24年間の勤務経験を持ち、「核兵器運搬システムに関する機密部隊の指揮、戦闘任務の指揮、そしてさまざまな戦闘機のパイロット教官、戦闘機および攻撃機のシミュレーター教官を務めた」。

1996年に退役し、貨物機のパイロットとして勤務していたが、後に米国の防衛関連請負業者としてA10攻撃機や最新鋭のF35戦闘機のパイロットの訓練に携わった。

ブラウン容疑者は2023年8月、別のスパイ計画で2016年から4年間米国で服役した中国人、スティーブン・スー・ビン元受刑者と契約交渉を開始し、2023年12月に中国に渡り同国軍パイロットの訓練を開始したとされている。

米連邦捜査局（FBI）防諜（ぼうちょう）・スパイ対策部門のローマン・ロザフスキー氏は、「中国政府は、中国の軍事力を近代化するために、米軍の現役・退役兵士の専門知識を利用し続けている」と指摘。

「今回の逮捕は、敵対勢力と共謀して米兵に危害を加え、国家安全保障を脅かす者の責任を追及するためならば、FBIとパートナーは手段を選ばないという警告となる」と付け加えた。(c)AFP