【2月26日 CGTN Japanese】中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の旧暦年越し番組「春節聯歓晩会（春節の夕べ、略称「春晩」）」で人型ロボットが披露した高度なパフォーマンスが話題を呼び、産業の将来性に注目が集まっています。同番組では武術やアクロバットをこなす姿が放映され、関連の検索も急増しました。スマートフォンや新エネルギー車に続く「次世代スーパー端末」としての期待が高まっています。

上海人工知能研究院の首席科学者で、上海交通大学の博士課程指導教員でもある閆維新氏は、「昨年は伝統的な踊りである秧歌を踊る段階だったが、今年は酔拳や連続後方宙返りまで可能になった。『小脳』の進化速度は想像を超えている」と指摘します。

人型ロボットは「大脳」「小脳」「本体」で構成され、「大脳」は認識や推論、「小脳」は運動制御を担います。業界では「『動く』段階は実現したが、『人の心を理解する』段階は始まったばかり」との見方も示されており、閆氏は「実環境での汎化能力や自律判断力にはなお課題がある」と分析します。

また、国家地方共建人型ロボットイノベーションセンターの首席技術官である邢伯陽氏は、「2026年は二足歩行人型ロボットの元年になる可能性がある」と展望します。視覚・言語・動作を統合するVLAモデルの進展により、自律性と全身協調能力が向上するとの見方です。

さらに、上海市人工知能産業協会の鐘俊浩事務局長は「データ基盤の整備がモデル進化を加速させる」と指摘し、搬送や組み立て、障害回避などが2026年の開発テーマになると述べました。評価基準の統一も政策面と産業発展の両面で重要になるとしています。

前述の閆氏は、2026年にロボットが社会のさまざまな現場に広がると予測しています。人型ロボットはなお課題を抱えますが、2026年は実用化の裾野が拡大する年になるとみられます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

