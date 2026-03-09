【3月9日 CNS】「GDP1兆元（約22兆2222億円）超えの区、1000億元（約2兆2222億円）超えの県」

広東省（Guangdong）政府の政府活動報告は、2025年および「第14次五か年計画」期（2021～2025年）の成果を総括する中で、「恵州市（Huizhou）の博羅県が県としてGDP1000億元を超えた」と明記した。

これは中国最大の経済規模を持つ広東省にとって初の「千億元県（GDP1000億元超の県）」であり、広東の県域振興が重要な一歩を踏み出したことを示す。2007年に江蘇省（Jiangsu）の昆山市（Kunshan）、江陰市（Jiangyin）、張家港市（Zhangjiagang）が初の千億元県となった当時、広東は区レベル経済を軸に急成長を続けていたが、広東で初めてこのラインを突破したのは約20年後のこととなった。

経済成長を競う中で、広東にとって「初の千億元県」は何を意味するのか。広東と江蘇の「競争」の中で、県域経済は今後どのような役割を担うのか。千億元県の拡大は続いており、今回は広東がその仲間入りを果たした。

2024年時点で千億元県は全国に62あったが、江蘇が22を占め、浙江省（Zhejiang）がそれに続く。一方、全国トップクラスの経済規模を長年維持してきた広東は、これまで千億元県が存在しなかった。珠江デルタには強い都市が集積し、広東は経済力が高いという印象が強いだけに、2025年になってようやく初の千億元県が生まれたのはなぜか、という疑問も出る。

背景には地域経済の構造の違いがある。長江デルタの江蘇・浙江が県域経済の発達で知られるのに対し、広東は区レベル経済と「強い鎮（町）」の経済が際立つ。1990年代以降、広東では「県の市への昇格」「県（市）の区への編入」が進み、全体として「区が強く県が弱い」構図が生まれた。珠江デルタの広州市（Guangzhou）、深セン市（Shenzhen）、仏山市（Foshan）、東莞市（Dongguan）などの主要都市はほぼ「県を区に編入」する再編を終え、粤東・粤西・粤北（珠江デルタ以外の東部・西部・北部地域）の地域では地理条件などの制約から、県域経済の発展に長期的な限界があった。

広東の57の県（県級市を含む）のうち約8割は粤東・粤西・粤北に分布し、2022年の県域GDPは省全体の12.4%にとどまった。県域の発展格差、特に珠江デルタと粤東・粤西・粤北の県域との開きは、広東の弱点の一つだという見方もある。

こうした課題に対応するため、広東は2022年12月、「百県千鎮万村 高品質発展プロジェクト」を始動し、県域振興を体系的に進めて都市・農村、地域間の不均衡を是正する方針を掲げた。

変化はすでに現れている。ここ3年、広東の57県（市）のGDP成長率は年平均で省全体の平均を上回り、都市と農村の所得格差も徐々に縮小している。博羅県の「千億元突破」は、その象徴的な成果とされる。

博羅は2021年のGDP741億4600万元（約1兆6476億円）から、2024年には952億2400万元（約2兆1160億円）へ伸び、2025年に1000億元を超えた。数年のうちに複数の「100億元（約2222億2220万円）の壁」を次々に越えた形だ。

博羅の強さはどこにあるのか。答えは「製造業の強い県」である点だ。製造業を基軸に据え、新世代の電子情報、スマート装備（高機能機械）製造など、8つの「100億元規模」の産業クラスターを形成した。2025年時点で、一定規模以上の工業企業は1407社、ハイテク企業は710社に達する。

さらに、100億元級だけでなく、10億元（約22億2222万円）級の産業も複数が下支えしており、産業の総合力という点で博羅は広東の県域の第一グループに入るとされる。地元の計画によれば、「第15次五か年計画」期には先進製造業を柱とする県域の現代的産業体系の構築を加速し、2030年までに規上工業企業を2500社超、規上工業総生産額を3600億元（約7兆9999億円）超へ引き上げることを目指す。

注目点として、工業団地（園区）経済が博羅の製造業拡大で重要な役割を果たしてきた。例えば「恵州博羅産業園区」は、恵州市が重点的に整備する「3＋7」工業団地の一つだ。2025年11月時点で園区内の規上企業は248社、ハイテク企業は96社で、総生産額は424億8800万元（約9441億7683万円）に達した。2023年の珠江デルタ地域の省産業園区評価では「優秀」とされ、2024年には市内3つの主要プラットフォームの建設評価で1位となった。

中国は国土が広く、資源条件も地域ごとに異なるため、地域間格差は大きい。ただし、それぞれに特色がある。2025年、江蘇のGDPは14兆元（約311兆1108億円）を突破し、経済規模で首位の広東との差は今後さらに縮まる可能性がある。

広東と江蘇の競争が続く中で、県域は将来の成長力を支える確かな土台になる。博羅のような県が今後さらに増えれば、広東の内陸側の経済基盤と成長の粘り強さが強まり、広東が優位を保てるかどうかの鍵の一つになる――という見方が示されている。(c)CNS-三里河中国経済観察/JCM/AFPBB News

