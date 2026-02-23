この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月23日 AFP】韓国外務省は22日、在ソウル・ロシア大使館が「勝利はわれわれのもの」とロシア語で記された垂れ幕を掲げたことに抗議した。この垂れ幕は、ウクライナ戦争を意識したものとみられる。

赤、白、青三色の垂れ幕は先週末に初めて確認され、23日朝になっても大使館に掲げられたままとなっている。24日にはロシアによるウクライナ侵攻開始から4年を迎える。

韓国は、ロシアによるウクライナ全面侵攻と、ロシアによる北朝鮮兵士の募集に反対している。

韓国外務省は22日の声明で、「韓国政府は一貫して、ロシアのウクライナ侵攻は違法行為であるという立場を維持している」と述べ、「このような状況を踏まえ、ソウルのロシア大使館の外壁に最近掲示された垂れ幕や、駐韓ロシア大使による発言について、わが方の立場をロシア側に伝えた」と続けた。

先日には、ゲオルギー・ジノビエフ駐韓ロシア大使が、ロシア軍のために戦う北朝鮮の兵士を称賛する発言が報じられた。

韓国および欧米の情報機関によれば、北朝鮮はロシアのために数千人の兵士を派遣しており、韓国はそのうち約2000人が死亡したと推定している。専門家は、北朝鮮はその見返りとしてロシアから資金援助、軍事技術、食料やエネルギー供給を受けていると分析している。(c)AFP