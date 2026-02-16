【2月16日 AFP】オーストラリア警察は16日、人違いによって拉致された85歳の男性を早急に解放するよう犯行グループに求めた。

当局によると、13日早朝にシドニー近郊ノースライド地区でクリス・バグサリアンさんが侵入した3人に自宅から連れ去られたとの通報があった。

公共放送局ABCによると、拉致犯はシドニー西部を拠点とするアラメディンという犯罪ネットワークに関連する人物を標的にしていたという。

しかし当局は会見で、孫を持つバグサリアンさんは「犯罪の世界には関与していない」と述べた。

「彼ら（犯行グループ）が間違った人物を連れて行ったことに100万パーセントの自信がある」「ただ人を無作為に連れ去るような事例ではない。彼らは誰かを連れ去るつもりだったが、間違った人物を連れて行った」

また「非常に奇妙な呼びかけだ」と認めつつ、拉致犯に対して高齢の被害者をできるだけ早く解放するよう求めた。

バグサリアンさんは日々の医療ケアが必要な状態で、家族は深い不安にさいなまれている。

地元メディアによると、シドニーの犯罪かいわいでは、重傷を負ったバグサリアンさんの動画や写真が出回っているという。(c)AFP