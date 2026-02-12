この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月12日 AFP】フランスのエマニュエル・マクロン大統領は11日、米実業家イーロン・マスク氏率いるスペースXが開発した小型衛星による通信サービス「スターリンク」に対する米政府の支援を欧州産業への公共投資を増やす根拠として挙げ、マスク氏を「補助金漬けの男」と批判した。

マクロン氏は、ベルギー・アントワープで開催された産業サミットで演説し、「欧州製品を買おう」という競争力強化策と、欧州連合（EU）による共同借り入れを財源の一部とする大規模投資を主張。

「米国を見てみると、民間資金は潤沢だが、公的資金も潤沢だ」「誰もがスターリンクに魅了されているが、冷静に考えれば、おそらくマスク氏は補助金を受けるために米国の納税者のお金を世界で最も多く懐に入れている人物の一人だろう。その金額は数十億ドルだ」と述べた。

さらに、「イーロン・マスク氏は、まず第一に、米連邦機関の補助金漬けとなっている人物だ」と述べ、マスク氏のアプローチを「超革新的」と評した。

マクロン氏は以前、EUの共同借り入れを増やすことが、米国や中国といったライバルと経済水準で競争する「唯一の方法」だと述べた。

これに対しマスク氏はX（旧ツイッター）で即座に反論し、欧州諸国は米国よりも自国の産業に多額の補助金を支給していると反論。

「テスラとスペースXがこれまでに受け取った政府資金を合計しても、両社の時価総額の1%程度にすぎない」「対照的に、（スペースXを除く）米国と欧州の航空宇宙大手で同じことをすると、彼らが受け取った政府資金は、時価総額の100%を超える！」と述べた。(c)AFP