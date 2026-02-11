この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月11日 AFP】ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は11日、先週失効した新戦略兵器削減条約（新START）をめぐり、米国が上限を順守する限り、ロシアも同様に核兵器の制限を守る意向だと述べた。

世界の二大核保有国間で唯一残っていた核軍縮枠組みの新STARTが失効するのを前に、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は昨年、配備核弾頭の上限措置を1年間延長することを提案していた。ただ、ロシアによると米国からの回答はなかったという

ラブロフ外相は、ロシアは新たな兵器の開発や配備を急いでいないとしている。これは「新STARTの失効で条約に縛られなくなる」としたロシア外務省の先週の発言を事実上撤回するものとなった。

ラブロフ外相は「プーチン大統領が発表したこのモラトリアムは有効だと考えている。ただし、米国が既定の上限を超えないという条件の下でだ」とロシア議会での演説で述べた。

これまで、両国ともに新たな軍備管理協定を結びたい意向を示しているが、米政府は、中国の核兵器の増強を指摘し、今後の交渉に中国を含めたい考えを明らかにしている。

これに対してロシアは、中国が新たな協定に含まれるなら、米国の同盟国である英国とフランスも含めるべきと主張している。

米国とロシアの配備核弾頭をそれぞれ1550発に制限してきた「新START条約」の失効により、核兵器配備を制限する条約が数十年ぶりに存在しない状態となり、新たな軍拡競争への懸念が高まっている。(c)AFP