【2月8日 AFP】フランスの故郷の町から中国・上海まで歩くという、フランス人男性2人の壮大な挑戦が7日、無事に終了した。2人は約1年半をかけ、計16か国の移動をほぼすべて歩ききった。

疲れた様子を見せつつ、喜びに満ちた表情で上海市内の外灘に立ったロイック・ボワゾさん（26）とベンジャミン・アンブロさん（27）は、外灘の遊歩道で川沿いに立ち、中国金融街の特徴的なスカイラインを背景に互いを祝福し合った。

2人は2024年9月、仏南東部アヌシーを出発した。

「大冒険」を求めていた2人は、航空業界が環境に与える悪影響を嫌い、飛行機を使わずに中国を訪れることを決意した。

「実現したことが信じられない。すべてを徒歩でやり遂げた。上海にようやくたどり着いた」と、日焼けしたボワゾさんはAFPに語った。

「自分たちを誇りに思っている…特に、これをやる勇気を持てたことに。成功するかどうかは分からなかったが、試してみようと決めた」

2人は518日をかけて約1万2850キロを歩いた。休息は5～7日ごとに取った。1日当たりの移動距離は約45キロ。安全面や実務上の理由から、ロシア国内で短期間バスを利用した以外は、すべて徒歩で進んだ。

ゴールまで残り10キロの地点で、地元住民を含む約50人が2人の応援に駆け付けた。その後もメディアや上海在住のフランス人らが加わり、集団はさらに大きくなった。

2人がゴールへの到着を宣言すると、周囲から大きな歓声が上がった。

■地球への「責任」

2人は10歳の頃からの知り合いで、高校から大学まで学生時代を共に過ごした。

パリでの仕事帰りの夜、2人は「何でもできるとしたら何をする？」と互いに尋ね合い、「冒険について話していると中国の話がすぐに出てきた。それから徒歩で行くという、少しクレイジーなアイデアが浮かんだ」とアンブロさんは語った。

ボワゾさんも「気候変動や、それに対する人間の責任を意識している。個人でできる行動もある」と述べた。

クラウドファンディングと企業スポンサーの協力で、旅の費用を賄った。

旅の途中で、2人のファンは増えていった。その一人、中国人女性のサロメさん（28）は、「彼らはとても印象的だ。このアイデアを思いつき、それを実際に実現した」とAFPに語った。サロメさんもウォーキングに参加し、2人のサインをもらった。

ルオと名乗る別の女性（57）は、SNSで2人のアカウントを見つけたといい、「とても感動した。私も歩くのが好き。フランスからここまで徒歩で来るなんて信じられない」と語った。

ルオさんは2人に会うため、自宅から2時間かけて歩いてきたという。