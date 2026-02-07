この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月7日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領によるデンマーク自治領グリーンランド領有の意向に反対するカナダとフランスは6日、グリーンランドの政庁所在地ヌークに総領事館を開設し、グリーンランド自治政府への支持を表明した。

カナダのアニタ・アナンド外相は開館記念式典で、「きょうはわが国にとって非常に重要な日だ。グリーンランドのヌークに領事館を開設するからだ」と述べ、先住民イヌイットの代表76人から拍手を受けながら、総領事館にカナダ国旗を掲揚した。

グリーンランド大学の政治学者、イェッペ・ストランズビャウ氏は、「二つの同盟国がヌークに総領事館を開設したことは、グリーンランド住民の勝利だ」「トランプ大統領の主張に反対することを支持していただき、大変感謝してる」と述べた。

新たに任命されたフランスのジャンノエル・ポワリエ総領事は、以前は駐ベトナム大使を務めていた。

ポワリエ氏はデンマークの首都コペンハーゲンからヌークに向かう前にAFPの取材に応じ、「まず第一に、グリーンランドの住民の声に耳を傾け、彼らの立場を詳細に説明してもらうことだ。そして、われわれの側としては、彼らとデンマーク側が望む限りの支援を約束する」と語った。

ポワリエ氏は6日、ヌークに着任したが、まだオフィスはない。(c)AFP