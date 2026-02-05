【2月5日 AFP】フランス当局は、中国のためにスパイ活動をしていた疑いで中国人2人を含む4人を逮捕した。検察が4日、明らかにした。有罪となれば15年以下の拘禁刑を科される可能性がある。

パリ検察庁によると、4人は1月31日、南西部ジロンド県で逮捕された。中国人2人は軍事情報を含むデータ傍受計画の一環として、民泊仲介サイト「エアビーアンドビー」経由で一軒家を借りていたとされる。

中国人2人は米企業スペースXの衛星インターネットサービス「スターリンク」などからデータを盗み取り、中国に送信する目的でフランスに渡航したとされる。

検察によると、2人のビザ申請書には、無線通信機器を専門とする研究開発会社でエンジニアとして勤務していると記載されていた。

検察は残る2人の容疑者について、無線通信機器を違法に輸入した疑いで逮捕したと発表しているが、身元に関する詳細は明らかにしていない。

本件の捜査にはフランスの国内治安総局（DGSI）も関与。主要な国益を損なう可能性のある「外国勢力への情報提供」に焦点を当てて捜査を進めている。

この事件は1月30日、住民が直径約2メートルの衛星アンテナの設置を目撃したことがきっかけで発覚した。アンテナ設置と同時に、周辺でインターネットに接続できなくなった。

翌日の捜索で、「衛星アンテナに接続され、衛星データの傍受を可能にするコンピューターシステム」が発見された。

国立無線周波数庁は、特に「周波数妨害」と「コンピューターデータ傍受用技術機器の違法所持」を報告した。

検察によると、このシステムの設置により「衛星から地上へのデータ送信、特に軍同士の通信を違法に傍受する」ことが可能になったという。

ここ数か月、フランス、チェコ、ドイツ、英国で中国絡みのスパイ事件が相次いで発覚し、欧州を揺るがしている。(c)AFP