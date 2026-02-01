この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月1日 AFP】イタリアのジョルジャ・メローニ首相は31日、首都ローマの教会で修復されたフレスコ画に描かれた智天使（ケルビム）のモデルに自身がなったとの一部メディア報道をめぐり、自分は天使には見えないとコメントした。

フレスコ画があるのは、政府庁舎近くにあるサン・ロレンツォ・イン・ルチーナ大聖堂内の礼拝堂。伊日刊紙レプブリカは、ここ最近の修復後、描かれた天使の一人が金髪で小柄なメローニ首相に似ていると報じていた。この天使は巻物を手にしており、1946年にわずか1か月で退位したイタリア最後の国王であるウンベルト2世の胸像の隣に描かれている。

この天使の絵の修復を担当したブルーノ・ベンティネッティさんは、メローニ首相を描こうとしたわけではないと否定し、あくまで元のフレスコ画の姿を復元しただけだと主張している。

メローニ首相自身はこの騒ぎを面白がっている様子で、修復後のフレスコ画の画像をインスタグラムに投稿し、「いや、どう見ても私は天使には似ていない」とコメントした。

しかし、複数の野党議員から苦情の声が出たことを受け、アレッサンドロ・ジュリ文化相は31日、フレスコ画の調査を命じた。ジュリ氏によると、専門家による調査は「更新された絵画に施された作業の本質を確認し、今後取るべき措置を決定する」目的があるという。(c)AFP