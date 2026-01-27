【1月27日 AFP】欧州自動車工業会（ACEA）は27日、2025年の欧州連合（EU）の新車販売で、ハイブリッド車（HV）がガソリン車を上回ったと発表した。

ACEAのデータによると、EUでは2025年に約188万台の新車が登録された。前年比で1.8％増加したが「パンデミック前の水準を大きく下回ったまま」だという。

販売台数は微増にとどまったが、HVや電気自動車（EV）の需要は引き続き拡大した。

HVの販売は前年比13.5％増となり、EU全体の34.5％を占めた。ガソリン車は26.6％だった。

一方、EVの販売台数は前年より30％増加し、全体の17.4％を占めた。プラグインハイブリッド車（PHV）の販売も増加した。ガソリン車とディーゼル車の市場シェアは35.5％で、2024年の45.2％から減少した。

メーカーでは、フォルクスワーゲンが前年比5.5％増で、欧州で最も多くの販売台数を記録した。

フランスのルノーも同程度の伸びを見せたが、プジョーやフィアットなどの欧州ブランドを抱えるステランティスは4.7％減少した。(c)AFP