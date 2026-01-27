【1月27日 CGTN Japanese】中国石油天然気集団公司（CNPC）は1月26日、中国北西部の新疆ウイグル自治区にある同社傘下の独山子石油化学で、「産業の黄金」と呼ばれる高級素材であるポリオレフィンエラストマー（POE）の量産が始まったことを明らかにしました。このことにより、中国の太陽光発電などの戦略的新興産業におけるPOEの輸入依存が有効に緩和されました。

POEはプラスチックの加工性とゴムの高い弾性を兼ね備えた独特な性能を持つ高機能素材であり、太陽光発電など戦略的新興産業の中核的な原材料として重視されています。中国の技術者は2015年に技術開発に着手し、2024年には実験室から産業生産への移行に成功しました。独山子石油化学は2025年にPOEを累計5万8000トン生産し、一連の技術プロセスの全工程にわたる生産ラインの建設を完了しました。2026年末までに、中国でPOEの年産能力は30万トンに達する見込みです。

生産されたPOE製品の光透過率は90%以上で、太陽光発電モジュールの発電効率を最大限に向上させ、さらに太陽光パネルの使用寿命は25年から30年以上にまで延ばすとのことです。

中国では、POEが長年にわたり輸入に依存しており、輸入依存度は一時期、95%を超えました。今回達成したPOEの「気相重合プロセスによる工業化生産技術」は中国国内の技術の空白を埋めるものであり、世界の主流技術に比べ、環境により優しく、総合的なエネルギー消費量を約40%も削減できます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

