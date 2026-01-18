この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月18日 AFP】ダカールラリーは17日、最終第13ステージが行われ、四輪部門ではダチア・サンドライダーズのナセル・アルアティア（カタール）が通算6度目の優勝を飾った。

大会序盤からレースを掌握していたアルアティアは、前日の第12ステージで大会通算50回目のステージ制覇を飾ると、最終日をミスなく終えて表彰台の頂点に立った。ダチアは、参戦2年目での初優勝を飾っている。

2011年、15年、19年、22年、23年に続く栄冠を手にしたアルアティアは、12年のロンドン五輪ではクレー射撃で銅メダルも獲得している。

この日は紅海沿いのヤンブーでのステージを9位で終えると、総合2位につけたフォードのナニ・ロマ（スペイン）に約10分の差をつけた。総合3位にはこちらもフォードのマティアス・エクストローム（スウェーデン）が続いた。

一方、二輪部門ではレッドブルKTMファクトリー・レーシングのルシアーノ・ベナバイズ（アルゼンチン）がタイトル獲得を果たした。

ベナバイズは今ステージを2位で終えると、モンスターエナジー・ホンダのリッキー・ブラベック（米国）をわずか2秒上回って逆転優勝を果たした。

3度目の優勝を目指したブラベックはフィニッシュ近くで道を誤り、タイムを失った。

ベナバイズの兄ケビンも21年と23年に総合制覇を遂げている。(c)AFP