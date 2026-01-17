【1月17日 CGTN Japanese】中国自動車工業協会の1月14日の発表によると、2025年の中国の自動車生産・販売台数は再び史上最高を記録し、17年連続で世界一を維持しました。うち新エネルギー車（NEV）の生産・販売台数はいずれも1600万台を超え、中国国内新車販売台数の50％を占め、中国自動車市場をリードする勢を見せています。

中国では、2025年は自動車の生産台数が前年比10.4％増の3453万1000台、販売台数は同9.4％増の3440万台でした。うち新エネルギー車の生産台数が同29％増の1662万6000台で、販売台数が同28.2％増の1649万台でした。新エネルギー車の新車販売台数は新車販売台数全体の47.9％に達し、中国国内の新車販売市場に占める割合は50％を超えています。

これについて、中国自動車工業協会の陳士華副秘書長は、「新エネルギー車が国内市場をけん引する勢を見せており、従来の燃料車主導から新エネ車主導への飛躍を実現した。スマートコネクテッド技術も急速に進展しており、2025年12月にはL3級自動車（レベル3の自動運転機能を備えた車両）ナンバープレートが正式に交付され、自動運転車両は試験運用から本格的な量産へと進んできた」と紹介しました。

2025年、中国の自動車輸出台数は前年比21.1%増の709万8000台でした。車種別に見ると、乗用車の輸出は同21.9%増の603万8000台で、商用車は同17.2%増の106万台でした。新エネルギー車の輸出は前年から倍増して261万5000台となりました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

