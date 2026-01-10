この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月10日 AFP】全米フィギュアスケート選手権は9日、ミズーリ州セントルイスで女子シングル・フリースケーティング（FS）が行われ、アンバー・グレンが世界女王アリサ・リウを2位に抑え、3連覇を達成した。3位にはイザボー・レビトが続いた。

ショートプログラム（SP）で首位に立っていたグレンは、レビトとリウがそれぞれ観客を立ち上がらせたパフォーマンス後の滑走について、「身震いして、怖かった」と振り返った。

それでもグレンは期待を裏切ることなく、トリプルアクセルで演技をスタートさせると、その後も多くの3回転ジャンプを決めて150.50点を記録し、合計233.55点で勝利を決めた。

4年前の北京冬季五輪出場を逃したグレンは「この素晴らしい2人が会場を沸かせた後に滑らなければならなかったけど、あまり失望させなかったことがうれしい」と述べた。

SP2位のリウはFSで3番手ながら合計288.91点で2位、同3位のレビトがFSの2番手に入り合計224.45点で3位となった。

選考委員はミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪に向けた代表チームを11日に発表する予定となっているが、2006年トリノ冬季五輪でサーシャ・コーエンが銀メダルを獲得して以来となる、米国勢女子個人としてのメダル獲得に向け、3選手は旋風を巻き起こしそうだ。(c)AFP