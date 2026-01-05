この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月5日 AFP】米国による3日深夜の軍事作戦でベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領が拘束されたことを受け、マドゥロ氏の息子で国会議員のニコラス・マドゥロ・ゲラ氏（35）は4日、ベネズエラ国民に街頭に出て抗議の声を上げるよう呼びかけた。

ゲラ氏は、SNSに音声メッセージを投稿し「私たちは街頭に立ち、人々の側に立ち、尊厳の旗を掲げる姿を見せるだろう。彼らはわれわれを弱く見せたいのだろうが、われわれは弱さを見せない」と述べた。ゲラ氏は、マドゥロ氏の6人の子どもうちの一人だが、唯一の実子だ。

マドゥロ氏と妻のフロレス氏は首都カラカスで拘束され、国外へと移送された。は首都カラカスで拘束され、国外へと移送された。米国の作戦が円滑に実行されたことから、内通者がいたとの憶測が広がっている。

こうした憶測を受けてゲラ氏は「歴史が誰が裏切り者だったかを語るだろう。歴史がそれを明らかにする。われわれは見ることになる」と述べた。

カラカス市内では4日、マドゥロ氏のポスターや旗を掲げて抗議する支持者の姿が見られた。(c)AFP