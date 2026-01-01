この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月1日 AFP】北欧フィンランドの警察は12月31日、フィンランド湾に敷かれた首都ヘルシンキとエストニアの首都タリンを結ぶ通信ケーブルの損傷に関与した疑いのある船舶を拿捕（だほ）したと発表した。

バルト海の東部にあるフィンランド湾は、北はフィンランド、東はロシア、南はエストニアに囲まれている。

フィンランド沿岸警備隊によると、拿捕されたのはカリブ海の島国セントビンセント・グレナディーン船籍の全長132メートルの貨物船「フィットブルク」。ロシアのサンクトペテルブルクからイスラエルのハイファに向かっていた。

国家警察のイルッカ・コスキマキ長官は記者会見で、ロシア、ジョージア（グルジア）、アゼルバイジャン、カザフスタン出身の乗組員14人を拘束しており、取り調べを行う予定だと述べた。

警察によると、拿捕された船舶はエストニアの排他的経済水域（EEZ）内で、フィンランドの通信会社「エリサ」が所有する通信ケーブルの「損傷」に関与した疑いがある。

エリサは声明で、ケーブルの損傷は「当社のサービスに何ら影響を与えていない」と述べ、サービスの経路を変更したと述べた。

エリサは12月31日早朝、ケーブルの不具合を検知し、フィンランド当局に報告した。

フィンランド国境警備隊の巡視船とヘリコプターが、フィンランドのEEZ内でフィットブルクを発見。船のアンカーチェーンは海中に下ろされていたという。

国境警備隊は、フィットブルクに停止していかりを揚げるよう指示。その後フィンランド領海に移動して錨泊するよう命じた。

近年、バルト海では海底ケーブルやパイプラインを含むエネルギー・通信インフラが損傷を受けている。

2022年2月にロシアがウクライナに全面侵攻を開始して以来、多くの専門家や政治指導者は、ケーブルへの破壊工作はロシアが西側諸国に対して仕掛けている「ハイブリッド戦争」の一環だとみている。(c)AFP