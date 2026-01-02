【1月2日 CGTN Japanese】中国国際貿易促進委員会（CCPIT）が12月29日に発表したところによると、第4回中国国際サプライチェーン促進博覧会の組織・準備作業は順調に進んでおり、初めて人工知能（AI）専用エリアが設置されるとのことです。



第4回サプライチェーン博では、前回設けられた「イノベーション・チェーン」エリアを引き続き設置してイノベーションの成果の実用化・応用に至る完全なエコシステムが集約展示され、供給側と需要側の交流・協力の場を的確に構築する予定です。また、量子技術、バイオマニュファクチャリング、水素エネルギーと核融合エネルギー、脳-機械インターフェース（BMI）、エンボディドAI、第6世代移動通信（6G）など、未来志向の新たな経済成長のけん引役となる分野が「六つのチェーン＋一つの展示エリア」の中で重点展示コンテンツとして位置付けられます。



CCPITの王文帥報道官によれば、「デジタルテクノロジー産業チェーン」エリア内に初めて設置されるAI専用エリアでは、中国国内外のAI分野の主要企業（サプライチェーンリーダー）とそのエコシステムパートナーが共同出展し、データ収集、知的解析から具体的な応用シーンに至るまでのAI産業のエコシステム全体を展示するとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

