【1月11日 東方新報】青島航空（Qingdao Airlines）が運航するQW9891便が2025年12月21日午後、青島膠東国際空港（Qingdao Jiaodong International Airport）を出発し韓国・大邱へ向かった。これにより、山東省（Shandong）として初めてとなる大邱への直行路線が正式に開通した。

同路線は毎週水曜と日曜に運航し、飛行時間は片道約2時間。乗り継ぎ便に比べ、移動時間をおよそ半分に短縮できるという。

青島空港によると、中国が2024年11月8日に韓国に対してビザ免除措置を開始して以降、同空港の韓国路線は好調に推移している。統計では、2025年11月7日までの1年間に青島空港が輸送した韓国人旅客数は累計180万6000人で、前年比23.6%増となった。また、山東出入境管理総隊・青島空港出入境検査所のデータによれば、2025年12月19日までの累計で、青島空港を経由して韓国を往来した中国本土の旅客数は前年同期比で約7%増加した。

大邱は韓国第4の都市で、1993年に山東省青島市（Qingdao）と友好都市提携を結んでいる。両都市は経済・貿易や文化など幅広い分野で交流が続いており、今回の直行便就航によって、両地域は「約3時間圏」で結ばれることになった。青島空港航空市場マーケティング委員会の企画発展担当・段会臻（Duan Huizhen）氏は、直行便の開設によって移動の利便性が高まり、青島と大邱の交流を後押しするとともに、山東省や周辺地域の旅客にとって韓国への出張や観光の新たな選択肢になると述べた。

青島は中国にとって北東アジアに向けた重要な玄関口の一つで、青島空港は現在、ソウル、釜山、済州、清州など韓国の複数都市への直行便を運航している。韓国路線は運航本数が多く、現在は1日あたり往復でおよそ40便の旅客便が運航されている。(c)東方新報/AFPBB News

