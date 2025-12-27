【12月27日 CGTN Japanese】中国宝武鋼鉄集団有限公司が12月23日に発表した情報によると、中国初の100万トン級ニアゼロカーボン鋼鉄生産ラインが中国南部の広東省湛江市でフル稼働したということです。これは中国の鉄鋼業界がグリーン低炭素発展の分野で重要な進展を遂げたことを示しています。

同生産ラインは先進的な水素冶金電気溶融技術を採用し、伝統的なコークスの代わりに水素ガスを「主役」として排出炭素を大幅に削減し、中国の鉄鋼業界が従来の高度な化石エネルギーへの依存から抜け出すために全く新たな道筋を提供しました。また、同生産ラインは従来のプロセスに比べて炭素を50～80%削減することができます。水素をベースにした製鋼技術は従来の鉄鋼の高エネルギー消費・高汚染型の製錬技術を覆し、鉄鋼製造をますますグリーンで低炭素なものに変えていきます。

紹介によれば、同生産ラインは年間314万トンの二酸化炭素を削減でき、2000平方キロの森林を新たに造成するのに相当します。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

