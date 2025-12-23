【12月23日 CGTN Japanese】中国人民銀行は12月22日から、2026年の記念貨幣および記念紙幣を順次発行します。今回発行されるのは記念紙幣1種、二色銅合金記念貨幣1種、金製記念貨幣1種、銀製記念貨幣1種で、いずれも中華人民共和国の法定通貨です。

記念紙幣の表面には馬の図柄が描かれ、上部には中華人民共和国の国章、「中国人民銀行」、篆書体で「馬」の字の印章が配されています。下部には、光の反射角度により色が変化する額面数字の「20」と漢字の「貮拾圓」、動きのあるホログラム模様、透明ウィンドウ、点字による額面マーク、記番号が配置されています。

記念紙幣の裏面の主な図柄は、子どもたちが祝いの太鼓を打ち鳴らす様子で、蒙古族のゲルの装飾模様が添えられています。上部には額面数字の「20」、漢語ピンインの「YUAN」があり、下部には花柄と動きのあるホログラム模様、発行年「2026年」、中国人民銀行総裁の捺印、額面数字の「20」、「中国人民銀行」の漢語ピンイン、そしてモンゴル語、チベット語、ウイグル語、チワン語の四つの少数民族文字による「中国人民銀行 貮拾圓」の文字が記されています。

記念紙幣の額面は20元で、紙幣サイズは縦145ミリメートル、横70ミリメートルです。材質はポリマー（プラスチック）製で、発行枚数は1億枚（そのうち2万枚は貨幣歴史資料用として保管）です。

二色銅合金記念貨幣の額面は10元で、直径は27ミリメートル、材質は二色銅合金です。発行枚数は1億枚（うち貨幣歴史資料用として1万枚を保管）です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

