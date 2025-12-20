この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【12月20日 AFP】米フロリダ州は18日、10代の頃に5件の殺人を犯したフランク・ウォールズ死刑囚（58）に対し、薬物注射による死刑を執行した。

​​ウォールズ受刑者は、1987年にエドワード・アルジャーさん（当時21）とその恋人アン・ピーターソンさん（当時20）に対する強盗殺人罪で有罪判決を受けた。

ウォールズ受刑者は、他に3件の殺人を自白している。

刑はレイフォードの州立刑務所で午後6時（日本時間19日午前8時）に執行された。

フロリダ州は今年、全米最多となる19件の死刑を執行している。次いでテキサス州とアラバマ州がそれぞれ5件となっている。

米国では今年これまでに47件の死刑が執行され、52件が執行された2009年以降で最多となっている。

今年執行された死刑のうち、39件は薬物注射、3件は銃殺、5件は窒素吸入（窒素ガスをフェースマスクに注入して死刑囚を窒息死させる方法）により執行された。

窒素吸入による死刑執行は、国連の専門家によって残虐かつ非人道的だと非難されている。

死刑は全米50州のうち23州で廃止、カリフォルニア、オレゴン、ペンシルベニアの3州では執行が一時停止されている。

ドナルド・トランプ大統領は死刑を支持しており、就任初日に「特に凶悪な犯罪」に対する死刑適用の拡大を求めた。(c)AFP