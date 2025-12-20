10代の頃に5人殺害、殺人犯の死刑執行 米フロリダ州
【12月20日 AFP】米フロリダ州は18日、10代の頃に5件の殺人を犯したフランク・ウォールズ死刑囚（58）に対し、薬物注射による死刑を執行した。
ウォールズ受刑者は、1987年にエドワード・アルジャーさん（当時21）とその恋人アン・ピーターソンさん（当時20）に対する強盗殺人罪で有罪判決を受けた。
ウォールズ受刑者は、他に3件の殺人を自白している。
刑はレイフォードの州立刑務所で午後6時（日本時間19日午前8時）に執行された。
フロリダ州は今年、全米最多となる19件の死刑を執行している。次いでテキサス州とアラバマ州がそれぞれ5件となっている。
米国では今年これまでに47件の死刑が執行され、52件が執行された2009年以降で最多となっている。
今年執行された死刑のうち、39件は薬物注射、3件は銃殺、5件は窒素吸入（窒素ガスをフェースマスクに注入して死刑囚を窒息死させる方法）により執行された。
窒素吸入による死刑執行は、国連の専門家によって残虐かつ非人道的だと非難されている。
死刑は全米50州のうち23州で廃止、カリフォルニア、オレゴン、ペンシルベニアの3州では執行が一時停止されている。
ドナルド・トランプ大統領は死刑を支持しており、就任初日に「特に凶悪な犯罪」に対する死刑適用の拡大を求めた。(c)AFP