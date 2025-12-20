この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【12月20日 AFP】ボクシング、ヘビー級8回戦が19日、米フロリダ州マイアミのカセヤ・センターで行われ、元同級世界王者のアンソニー・ジョシュア（英国）がユーチューバーからプロボクサーに転身したジェイク・ポール（米国）から6回KO勝ちを収めた。

米動画配信大手ネットフリックスが支援し、両者が1億8400万ドル（約289億円）という巨額のファイトマネーを分け合うと報じられる中、試合ではポールが何度も倒れたり、ジョシュアの脚にしがみついたりする場面もあり、時には茶番劇の様相を呈した。4回には、レフェリーすら我慢の限界に達した様子で、「観客はこんなくだらないものを見るために金を払ったんじゃない」と警告した。

2度世界王者に輝いたジョシュアは、経験で大きく劣る相手に苦労したが、後半に入って体格やパワーの優位性を発揮。相手が疲れ始める中で的確なパンチを当てるようになり、5回に2度ダウンを奪った。

さらに6回にはポールをコーナーに追い込むと、強烈な左で体勢を崩し、最後は右ストレートをあごに打ち込んでKO勝利を収めた。(c)AFP