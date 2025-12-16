【12月16日 CGTN Japanese】中国では、2025年広東・香港・マカオのグレーターベイエリア（粤港澳大湾区）人工知能・ロボット産業大会（XAIR大会）が12月13日、中国南部の広東省広州市で開催されました。会場では、「2025年広東省人工知能・ロボット産業発展白書」「AIR珠江指数報告（2025）」が発表されました。



報告によると、今年11月時点で、広東省のAIとロボット企業は3700社を超え、うちAI中核企業は2000社を上回り、AIとロボットの国家級専精特新（専門化・精密化・特徴化・新規性）を備えた「小巨人」企業（高い成長性または発展潜在性を持つ技術革新中小企業）は350社以上に達し、AIとロボットの上場企業は150社を超えています。総合ランキングは中国1位をキープし、企業実力、発展潜在力、業界応用、産業リンクの4つのコア指標はいずれも中国トップとなっています。



産業規模から見ると、2024年、広東省のAI中核産業規模は前年比22%増の2200億元（約4兆8594億円）で、インテリジェントロボット産業の売上高は992億元（約2兆1911億円）でした。また、人材育成の面では、今年10月までに、同省で30校以上の大学にAI学院が設立されています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

