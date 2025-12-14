この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【12月14日 AFP】ベラルーシの反政権デモのリーダー、マリア・コレスニコワ氏とノーベル賞受賞者アレシ・ビャリャツキ氏が13日、他の121人の政治犯とともに釈放された。これは前例のない米国の仲介によるものだ。

ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領は、2020年の大統領選以降、数千人の反対派、批判者、抗議者を拘束してきた。この選挙は権利団体によって不正とされ、ルカシェンコ氏をほぼ失脚させるほどの数週間にわたる反政権デモを引き起こした。

コレスニコワ氏はデモを率い、ルカシェンコ氏の30年にわたる統治において、最も深刻な挑戦を示した。

コレスニコワ氏はベラルーシ国家保安委員会（KGB）に強制的に国外退去させられそうになった際、自らパスポート（旅券）を破って抵抗したことで知られる。

2022年ノーベル平和賞受賞者の人権擁護者ビャリャツキ氏は、ルカシェンコ氏にとって個人的な敵と見なされている。ビャリャツキ氏はロシアの親密な同盟国であるベラルーシにおける人権侵害を数十年にわたり記録してきた。

ビャリャツキは突然の釈放を「大きな感情的衝撃」と表現。釈放後、政治犯の自由と市民権のための闘いを続けると強調した。(c)AFP/Tatiana KALINOVSKAYA and Ola CICHOWLAS