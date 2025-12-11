【12月11日 CGTN Japanese】英科学誌「ネイチャー」のウェブサイトは12月8日、同誌が選定した2025年「今年の10人」リストを発表し、中国のAI企業DeepSeek（ディープシーク）の創業者である梁文鋒氏と中国科学院の深海科学者である杜夢然氏が選ばれました。

同リストは梁文鋒氏を「業界を揺るがした」と評価し、同社が開発したR1大規模言語モデルは他社のモデルに比べてコストが大幅に低いとした上で、さらに重要なのは、R1は同種のモデルとしては初めてオープンウェイトで公開されたものであり、世界中の研究者に大きな利便性をもたらしたとしています。

もう1人の中国人選出者である杜夢然氏は中国科学院三亜深海科学・工程研究所に所属し、1980年代生まれの女性科学者です。チームを率いて有人潜水艇「奮闘者号」で24回の潜水航行を成功させ、水深9000メートルを超える海底で、地球上で知られている最も深い動物生態系を発見し、人類の深海生態系に関するこれまでの認識を覆しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

