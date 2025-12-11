【12月11日 CGTN Japanese】世界最大規模のメディア・コンテンツ・エンターテインメントプラットフォームの祭典と言われる第1回BRIDGEサミットが現地時間12月8日にアラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビで開幕しました。132カ国・地域から6万人以上の参加者が集結し、デジタルコンテンツ、人工知能、文化コミュニケーション、映像制作、クリエイティブ経済、ニュース産業の未来および影響力産業（メディアやコンテンツなど）など七つの議題をめぐって話し合い、グローバルなコンテンツ制作と発信の未来のトレンドを探りました。

中国中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）は唯一出展した中国のメディアとして、CMG自主開発によるコンテンツのスマート生産や生成型コンテンツの創作、没入型インタラクティブ体験などの最新技術の応用を披露し、CMGが「5G+4K/8K+AI」戦略構図の下で進めているメディアコンバージェンスイノベーションの最新実践例を紹介しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

