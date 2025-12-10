この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【12月10日 AFP】英イングランド南部で9日、貨物船からバナナが入ったコンテナ8個が流出し、海岸に大量の腐ったバナナが打ち上げられたのを受け、大規模な清掃活動が行われた。

英沿岸警備隊によると、6日に貨物船から16個前後のコンテナが海に流出。うち8個にはバナナ、2個には料理用バナナ、1個にはアボカドが入っていた。

以来、スーパーマーケット大手テスコ向けだった大量のバナナがウェスト・サセックスの海岸に打ち上げられており、沿岸警備隊はバナナが散乱している地域に近づかないよう住民に呼び掛けている。

海辺の町セルシーにも損傷したコンテナが打ち上げられ、ボランティアが散乱したバナナを片付けている様子をAFPのカメラマンが確認した。

地元議会は9日の声明で、「ウェスト・サセックスの海岸に複数のコンテナが打ち上げられたのを受け、大規模な清掃活動が行われている」と述べた。

沿岸警備隊は8日、ヘリコプターと航空機を派遣し、まだ漂着していないコンテナ5個の捜索を行った。

当局は市民に対し、漂着したバナナを拾い食いしないよう警告した。(c)AFP