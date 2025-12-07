【12月7日 東方新報】滴滴出行（Didi Chuxing）は11月26日、2025年第3四半期の業績を発表した。中国国内と海外を合わせたコア事業の注文数は前年同期比13.8％増の468.5億件となり、2023年以来11四半期連続で二桁成長を維持した。総取扱高（GTV）は1158億元（約2兆5532億円）、純利益は15億元（約330億7275万円）だった。

国内の配車サービスは引き続き堅調で、注文数は352.3億件となり、1日平均では3830万件を超えた。滴滴は、より細かいニーズに応えるため、サービスの多様化を進めてきた。

例えば、低価格帯のシンプルな配車サービス、ワンランク上の快適サービス、貸切（チャーター）サービス、ペット同乗に対応したサービスなどを導入し、利用者の選択肢を広げた。また、ドライバー側にとっても注文の種類が増え、収入機会の拡大につながったと説明している。

ユーザー体験の改善も進めた。8月には会員制度を刷新し、外食チェーンやホテルグループと連携した特典を提供した。9月には、音声や文字の指示から最適な乗車方法を提案するAIアシスタントの試験運用を開始した。滴滴は「ドライバーを支えることが、良いサービスにつながる」として、ドライバー向けの保障制度や支援策も拡充した。今後も国内の出行（配車）市場への投資を続ける方針を示した。

海外事業も高い成長を維持した。第3四半期の注文数は前年比24.3％増の116.2億件、GTVは298億元（約6570億4530万円）に拡大した。ブラジルやメキシコが成長をけん引し、2025年1〜9月の累計では海外配車事業が調整後EBITAで黒字化した。

ブラジルでは、4月に再開したフードデリバリー「99Food」を30以上の都市で展開し、サンパウロやリオデジャネイロなど主要都市をカバーした。サービスは2026年半ばまでに100都市へ拡大する計画だ。滴滴は現在、ブラジルで5500万のアクティブユーザーと150万のドライバーを抱え、3300以上の都市・地域で配車・配送サービスを提供している。(c)東方新報/AFPBB News

