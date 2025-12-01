【12月1日 CGTN Japanese】世界四大PCメーカーの一つである米ヒューレット・パッカード（HP）は11月25日、人工知能（AI）技術によるコスト削減と効率化を推進する包括的なAI転換計画を発表しました。同時に、世界規模で全従業員の約10%に当たる4000～6000人を削減すると明らかにしました。

HPのエンリケ・ロレス最高経営責任者（CEO）は、今回の人員削減は製品開発、内部運営、顧客サポートチームに集中し、この措置により3年間で10億ドル(約1560億円)の運営コスト削減が見込まれると表明しました。

HPは再編計画の一環として、今年2月に1000～2000人の人員削減をすでに実施しました。米モルガン・スタンレー銀行のアナリストは、データセンター需要の増加に伴う世界的なメモリーチップの価格高騰が、HPやDELLなど消費者向け電子機器メーカーのコスト上昇を招き、利益圧迫につながる可能性があると警告しています。

これに対してロレス氏は、2026会計年度下半期にメモリーチップの価格上昇がコストに影響を及ぼす見込みだが、HPは同会計年度上半期に十分な在庫を保有していると述べました。

米オンラインニュースの「ビジネス・インサイダー」は、AI駆動によるリストラはホワイトカラーへの影響が特に深刻だと報じています。HP以外に、アマゾンなどの企業もAI技術の進歩を理由に大規模な人員削減を発表しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

