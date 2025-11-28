【11月28日 CGTN Japanese】中国人民銀行は11月26日に2026年中国丙午（ひのえうま）年貴金属記念貨幣を正式に発行しました。この記念貨幣は11枚セットで、金貨6枚、銀貨4枚、プラチナ貨1枚です。全て中華人民共和国の法定通貨となっています。

この記念貨幣の表面はいずれも中華人民共和国の国章をデザインしており、中国伝統のめでたい模様を背景に、国名と年号を刻印しています。裏面のデザインはそれぞれ異なります。10キログラムの円形金貨の裏面は、祥雲、山、水紋を組み合わせた背景に馬の群れが駆ける姿を模した模様となっています。1キログラムの梅花形金貨の裏面も駆ける馬の姿となっています。500グラムの円形金貨の裏面は装飾的な馬頭のデザインとなり、150グラムの円形金貨の裏面は馬の親子のデザインとなっています。

中国金幣集団有限公司設計研究管理部の郝望舒・高級マネージャーは、「豊かで多様なデザインスタイルと中国伝統のめでたい要素を融合させることで、午という干支（えと）の豊かな文化的要素を伝えたい。コレクターたちのさまざまな好みに合わせてデザインした」と説明しました。

中国人民銀行は1981年から毎年、干支をテーマにした貴金属記念貨幣を発行しています。干支記念貨幣は中国で最も発行期間が長く、種類が最も豊富で、コレクターも多いコレクションシリーズとなっています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

