【11月27日 CGTN Japanese】フランス中部のボーバル動物園に貸し出されていたジャイアントパンダの「ホワンホワン（歓歓）」と「ユエンザイ（円仔）」は11月25日、中国への帰国の途に就き、10年以上にわたるフランス生活を終えました。先週末、数百人のフランスのパンダファンが雨の中、同動物園に駆け付け、パンダたちと別れを惜しみました。

「ホワンホワン」と「ユエンザイ」は、もともと2027年1月までフランスで暮らす予定でしたが、「ホワンホワン」が腎不全と診断されたため、前倒しで帰国することになりました。

2頭は2012年に、成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地からフランスに渡りました。フランスで暮らしている間、3頭の赤ちゃんを産み、フランス人に愛されています。2頭はフランスで初めて繁殖に成功したパンダで、子パンダと一緒にボーバル動物園のビッグスターとなっていました。

2頭の長男である「ユエンメン（円夢）」は2023年にすでに帰国しました。2021年に生まれた双子パンダの「ホワンリーリー（歓黎黎）」と「ユエンドゥドゥ（円○○、○＝口へんに都）」はボーバル動物園に残る見込みです。動物園側はパンダの保護と研究のため、中国との協力を2027年以降も延長したい意向を示しているとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

